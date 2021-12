¿Cómo fue el reencuentro de Pablo Montero con sus hijas? El cantante mexicano estuvo alejado de sus pequeñas por más de tres meses debido a su participación en “La Casa de los famosos”, el reality de Telemundo que terminó el 15 de noviembre con grandes sorpresias y con Alicia Machado como la ganadora. El también actor siempre tuvo al público de su lado, pero le costó estar alejado de sus niñas por mucho tiempo. Esto fue lo que contó la celebridad sobre su reencuentro con las menores.

MÁS INFORMACIÓN: Le llueven críticas a Pablo Montero y cancelan sus contratos por asistir al cumpleaños de Nicolás Maduro

Montero es un artista que no solo destaca por su talento vocal y frente a las cámaras, sino también por sus aspectos polémicos fuera de las pantallas. Por ejemplo, recientemente el fue criticado por participar en un evento y cantar en presencia de Nicolás Maduro, el considerado dictador de Venezuela.

“Les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela”, respondió a las críticas en redes sociales.

La celebridad, de esta manera, no suele pasar en bajo perfil, por lo que fue reclutado para la reciente temporada de “La casa de los famosos”. Sin embargo, poco se sabía que a la figura pública le costaba mucho formar parte del reality porque extrañaba a sus hijas Daniela y Carolina.

Pablo Montero fue una de las figuras más destacadas de "La Casa de los famosos". (Foto: Pablo Montero / Instagram)

¿QUÉ PASÓ EN EL REENCUENTRO DE PABLO MONTERO Y SUS HIJAS TRAS EL FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

El actor mexicano Pablo Montero contó que, tras el final de “La casa de los famosos”, se reunió con Daniela y Carolina, sus hijas, durante cuatro días, donde hicieron diversas actividades recreativas, como jugar golf, así como nadar y desayunar juntos. Fue una sorpresa que les hizo porque sabía que se habían extrañado mucho.

Montero, en una conversación con TVNotas, explicó que estuvo por renunciar al reality de Telemundo porque quería estar junto a sus pequeñas, que lo extrañaban. “En la cuarta semana me nominaron y ya no aguantaba no ver a mis hijos, sin embargo, cuando me anunciaron en ese momento que el público me había salvado, sentí padre que la gente me apoyara y seguí adelante”, comentó.

De esta manera, el reencuentro fue un momento lleno de emociones. El actor señaló que mantiene una buen relación con su expareja Carolina Van Wielink, por lo que su familia continúa unida a pesar de que ellos ya no mantienen un romance como antes.

¿CUÁNTO COBRÓ PABLO MONTERO POR CANTARLE A NICOLÁS MADURO EN SU CUMPLEAÑOS?

Después de que se viralizaran las fotografías donde se ve que Pablo Montero le cantó al presidente Nicolás Maduro durante su cumpleaños que se realizó en el Palacio de Miraflores, en Venezuela, muchos quieren saber cuánto sobra el cantante mexicano por show.

En las redes sociales, la agencia The Mexican Events explicó que para contratar a Pablo Montero y hacer que cante su amplio repertorio de canciones se tiene que tomar en cuenta ciertos factores como vuelo, transporte terrestre, viáticos, hospedaje, entre otras cosas.

La agencia especificó que un evento privado de Pablo Montero tiene un costo bastante diferente a uno público ya que en el segundo caso se tiene que tomar en cuenta la venta de boletos y entrada de ingresos por publicidad.

Teniendo en cuenta estos requisitos, Pablo Montero habría cobrado 60.000 dólares por ofrecer su show al presidente Nicolás Maduro durante su cumpleaños que se realizó en el Palacio de Miraflores, en Venezuela.

Se maneja esta cifra que es la misma que cobró Bonny Cepeda, el artista dominicano que confesó que recibió un pago de 60.000 dólares tras ofrecer su recital al mandatario venezolano.

#EnVideo📹| Pablo Montero, vocalista mexicano canta al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, @NicolasMaduro con motivo de su cumpleaños número 59.#FelizCumpleañosPresidente pic.twitter.com/i70qH6u0Qs — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 24, 2021

¿QUIÉN ES NICOLE CAST, LA NUEVA NOVIA DE PABLO MONTERO?

De acuerdo a la experta en temas del espectáculo “La Comadrita”, Pablo Montero está saliendo con una joven identificada como Nicole Cast. Se trata de una mujer que es mucho más joven que el actor mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, Nicole Cast compartió fotografías y videos junto a Pablo Montero. En las imágenes compartidas por la joven podemos observar al exparticipante de “La Casa de los Famosos” bastante cariñoso con su nueva pareja.

Nicole Cast es rubia, tiene ojos claros y luce muy guapa. En las imágenes se puede observar que es más joven que Pablo Montero. Se puede observar que hay bastante confianza y complicidad entre los dos.

Durante más de los 80 días que Pablo Montero estuvo en “La Casa de los Famosos” no se dejó ver así de sensual y prefirió por una imagen más reservada.

Lo que también llamó la atención es ver a Pablo Montero con su nueva “suegra” pues posó junto a ella en varias imágenes. Como era de esperarse, la publicación de Nicole Cast no pasó desapercibida por los amantes del espectáculo y varios reaccionaron en las redes sociales.

En las redes sociales, varios usuarios comentaron sobre la nueva pareja del actor y algunos dijeron que se trataría de un romance pasajero ya que no le ven mucho futuro.

NICOLE CAST así se llama la nueva aventura de Pablo Montero. Saliendo de #LaCasaDeLosFamosos, se encuentra en Acapulco. pic.twitter.com/coKnVXJReM — La Comadrita (@LaComadritaOf2) November 18, 2021

