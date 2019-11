El actor español Pedro Alonso, quien interpretó a Berlín de “La casa de papel”, estuvo en Perú dos meses y quedó fascinado.

Por ello, a través de un mensaje expresó su agradecimiento y lo fascinado que quedó con nuestro país.

En su mensaje, Pedro Alonso inició contando que estuvo en nuestro país para culminar su libro que dentro poco estará disponible.

“Si dijera que no tengo palabras para explicarlo, mentiría. Pero las estoy volcando casi todas en el epílogo del Libro de Filipo, que está a punto de llegar a término en una primera versión. Qué ganas tengo de compartirlo, tras este hondo viaje que ya rebasa el año y medio”, sostuvo al inicio de su mensaje.

Berlín contó que durante su estadía en Perú, recorrió Costa, Sierra y sobre todo la Selva.

“Vinimos a Perú, entre otras cosas, para rematar el libro y las pinturas de Magü que van a abrazarlo. (Que como alguno ya sabrá, ejecutamos a doble corazón entre mrs bird y o’choro.) La experiencia de estos dos meses, en los que hemos recorrido costa, sobre todo selva y al final montaña, ha sido de una riqueza extraordinaria”, escribió en Instagram.

Asimismo, el actor español agradeció a la gente por todo el amor que recibió durante su estadía.

“Una auténtica explosión de vida. Mi agradecimiento no tiene fondo. Qué belleza Perú y cuánta gente hermosa. Cómo me vibra Latinoamérica. Pero para lo que en verdad no tengo palabras, es para contar todo lo que nos han cuidado. Gracias a cada uno de los que, de una forma u otra, nos han abierto tan generosamente su casa”, agregó.

Al finalizar su mensaje, Pedro Alonso Choro se despidió de sus fanáticos con el siguiente mensaje: “Hermanitos, mi amor con ustedes. #perú #iquitos #amazonas #selva #lima #cuzco #andes”.

Como era de esperarse la publicación del actor generó diversas reacciones, en tan solo una hora superó los 87 mil “me gusta”. Uno de los primeros en comentar su post fue el actor y director Álvaro Morte, quien encarna a “El Profesor” en la serie de Netflix.