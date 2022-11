Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Clausura 2022, y gracias a su ubicación en la tabla acumulada, se ganó el derecho de clasificar directamente a la final de la Liga 1. Los íntimos esperan por el ganador de la llave entre Sporting Cristal y Melgar.

Por ello, el vidente Mossul fue invitado al programa ‘El Camerino’ de Movistar Deportes donde le consultaron sobre las posibilidades del club íntimo de conseguir el bicampeonato.

¿Qué dijo Mossul sobre Alianza Lima?

El mediático ‘brujito’ lanzó sus predicciones y ha alarmado a más de un hincha grone. “(Alianza Lima) va a tener que ponerse las pilas, porque no le salen las cartas a su favor”, señaló Mossul en un inicio.

“La verdad yo veo acá que se están confiando mucho, después de un tiempo le ponen ganas, otro tiempo no. Recuerden que un equipo no es una persona, son varios jugadores. Puede que un jugador se confíe, así que hay que ponerle presión (...) Vamos a ver ahora, si es que lleva la copa, si es que sale campeón. La verdad chicos, no lo veo” , agregó.

