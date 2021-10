La participante de “Reinas del Show”, Isabel Acevedo salió al frente para arremeter contra su expareja Christian Domínguez. Según la popular “Chabelita”, su expareja jamás le enseño a bailar.

“Él (Christian Domínguez) no me enseñó a bailar, todos los programas en los que he participado ha sido por mi talento. Siempre me han convocado a concursos de baile y ahora estoy en Reinas del show””, contó a un diario local.

Por otro lado, la influencer se pronunció sobre el regreso de “Reinas del Show” tras los contagios de Covid-19 en el equipo y participantes del reality de baile.

“Ya no podemos lucirnos con las cargadas en la coreografía, pero nos estamos reinventando y la gala está quedando linda. Si esos son los protocolos para mantenernos sanos, así tenemos que continuar”, indicó Isabel.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO