Isabel Acevedo, más conocida como “La Chabelita” confesó en una entrevista que decidió entrenar más fuerte porque quiere llegar a lucir a los 50 años como la Diva del Bronx, Jennifer López.

“Quiero llegar como JLo a mis 50 años, ese es mi reto”, manifestó cuando le preguntaron por su gusto por hacer ejercicios, en una entrevista para un programa de América Televisión.





Asimismo, la ex de Christian Domínguez se animó a contar cuales fueron las operaciones estéticas a las que se ha sometido a lo largo de su vida. “Mi primer retoquito me lo hice a los veinte o veintiún años. Luego me puse las ‘bubis’; pero la nariz no hubo un gran cambio, solo un poco de perfilamiento”, afirmó.





Isabel Acevedo espera lucir como Jennifer Lopez a los 50 años. (Estás en Todas/ América)

