Alexandra Méndez “La Chama” fue duramente criticada por realizar un video de TikTok donde desperdiciaba gen antibacterial.

Tras publicar el video en la mencionada red social y en Instagram, muchos la criticaron por jugar con un producto que muchos no han podido adquirir en plena pandemia de coronavirus.

Incluso, Rodrigo González criticó a la modelo venezolana por este video. Finalmente, Alexandra Méndez bloqueó los comentarios en esta publicación.

Pero eso no fue todo, ya que “la Chama” llegó a un supermercado y se dedicó a grabar el gel antibacterial: “Pueden conseguir sus antibacteriales y alcohol, miren, 4 soles. Par que no digan que soy mala y no les doy el dato, aquí pueden venir”, se le escucha decir a la modelo venezolana.

