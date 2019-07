"La Chilindrina" arremete contra Florinda Meza y Magaly Medina: "me dolió tanto"│VIDEO

La actriz María Antonieta de las Nieves se sentó en el sillón rojo de "El valor de la verdad" y recordó la polémica entrevista que Magaly Medina le realizó tras la muerte de Chespirito.

"¿Hubieras dejado todo por ir al velorio de tu director, Chespirito?", le preguntó Beto Ortiz a "La Chilindrina" durante el programa.

Evidentemente afectada, María Antonieta de las Nieves admitió que hubiera dejado todo para despedir a Roberto Gómez Bolaños.

"(Tras la muerte) acabé la función como pude, salgo llorando de la función y me dice Bárbara, te habla tu amiga de Perú para ver qué sientes. Y le digo pues qué quieres que sienta, un dolor terrible, y qué le vas a desear a Florinda, pues que se ligue a otro", contó "La Chilindrina".

Según la actriz, en ese momento señaló que Florinda Meza no lo "sentía tanto" porque ya había tenido romances con Enrique Segoviano y Carlos Villagrán "Quico".

En ese sentido, María Antonieta de las Nieves reveló que Magaly Medina le hizo estas preguntas en un momento de dolor: "Era una señora que se llama Magaly, que yo no la conozco, no sé ni quién es. Después Laura empezó a decirme que yo era una ingrata".

La actriz decidió no acudir al funeral de su amigo porque no quería que Florinda Meza o el canal la echen del lugar.

"Yo de todas maneras no iba a acudir al funeral (...) yo les hablé a las hijas de Chespirito, que son mis amigas, y les dije 'cuando muera tu papá, yo no voy a ir', porque yo no quiero que Televisa me haga la grosería, o alguien que mande más, me haga la grosería de no aceptarme estar con él", contó.

"La Chilindrina" admitió que sufrió mucho tiempo por no despedir a Chespirito: "Me dolió no poquito, me dolió tanto que estuve tres meses en cama, casi en shock, sin querer hablar con nadie, sin querer ver a nadie, sin querer trabajar".