¿El verdadero nombre del "Chavo del Ocho" es "Espiriririberto"? La respuesta de "La Chilindrina"

María Antonieta de las Nieves, más como "La Chilindrina", se presentó en "El valor de la verdad" y habló sobre el mito de todo Latinoamérica, el verdadero nombre del "Chavo del Ocho". Ante la pregunta de si "¿Era Espiriririberto, o sea Beto, el verdadero nombre del Chavo?", ella cerró los ojos.

En ese momento, Bárbara, una de sus asistentes, apretó el botón rojo. A lo que Beto Ortíz reclama y afirma que todos se mueren de ganas de saberlo. A lo que ella comentó que iba a decir la verdad, pero no es top secret. "Yo lo voy a revelar, no es cierto, no es espiririrberto", reveló.

Sin embargo, no dio el nombre exacto. Ante el botón rojo, Beto Ortiz dio una pregunta de repuesto, esta vez sobre su fe hacia los santos limeños.

"¿Es verdad que le rezas a Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres?", a lo que responde que es cierto y que ella siempre viene a visitarlos. "Voy primero a San Martín y luego, donde Santa Rosa", agregó.

De ese modo, contó algo bonito que le pasó en su última visita. Ella se encontraba tomando fotos, en eso iba grabar el altar del santo limeño. En todo el momento que graba se escucha el canto del Ave María de fondo. Ella pensó que se trataba de Barbara, pero no, ella estaba orando de ojos cerrados y parece más un canto de ángeles.