La "Chola Puca" dio a luz y comparte tierna fotografía dando de lactar a su primer bebé

La actriz cómica Susan Cristán, más conocida como "La Chola Puca", enterneció las redes sociales al compartir una fotografía de ella dándole de lactar a su bebé mientras se dirigía a trabajar.

Hace poco más de un mes, la humorista dio a luz a su pequeño, así que ha tenido que lidiar con el trabajo y ser mamá primeriza. Por ese motivo, ella explicó lo difícil que es organizarse, pero que sin apoyo de su pareja no lo habría logrado.

"Ayer tuve que trabajar y mi bebé me acompañó, no puedo dejarlo mucho tiempo porque se me parte el corazón, lo extraño mucho, no es fácil y tampoco imposible continuar con el trajín del trabajo y aquí recalco lo importante que es el apoyo de la pareja, ese complemento y cómplice con quien ahora compartes dulces desvelos y alegres amanecidas. Agradezco mucho a Dios y a la vida por la familia que me tocó, no pensé llegar a tener a un pedacito de mí y poder abrazarlo, besarlo, cuidarlo; que increíble es la llegada de un angelito a tu vida, créanme todo cambia para bien. Estaremos siempre para ti, mi pequeño Luca Emiliano, aprenderemos juntos en esta aventura llena de amor y emociones compartidas", escribió.

Recordemos que la cómica Susan Cristán contrajo matrimonio civil con el empresario Pablo Sánchez, el pasado mes de febrero. En la fiesta no pudo faltar el huaylas y las danzas típicas de Ayacucho, ciudad natal de 'La chola Puca'.