La "Chola Puca" muestra el rostro de su bebé por primera vez y envía emotivo mensaje│FOTOS

La actriz cómica Susan Cristan, mejor conocida como la "Chola Puca", decidió mostrar el rostro de su bebé por primera vez.

A través de Instagram, la "Chola Puca" compartió imágenes de su hijo, Luca Emiliano, junto a su pareja, Pablo Sánchez, y junto a la madre de la actriz.

"Amo estos momentos, eres el mejor papá, el mejor espeso, uy, digo esposo. Te amo @pramirez_84, soy feliz por tenerlos conmigo. Le agradezco a Dios y la Virgen de la Puerta por vivir estos momentos", escribió "La Chola Puca" en su cuenta de Instagram.

La actriz también compartió una imagen del recién nacido con su madre: "Hoy mi mami cumple 70 años, no tengo palabras para agradecer todo lo que estas haciendo por mi y tu nieto, gracias mami. Le doy gracias a Dios por tenerte conmigo. En estos momentos es donde mi mami me dice ahora me entiendes cuando me preocupaba por ti. El amor de madre es infinito, te amo mamá", señaló Susan Cristan en la tierna publicación.

