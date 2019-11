Rodrigo González reveló que Fiorella Méndez, la pareja de Pedro Loli, le dio una conmovedora respuesta en Instagram luego que el conductor se mostró indignado con el cantante por supuestamente engañar a la madre de su hijo con varias mujeres.

“Estamos hablando de una persona que de comprobarse todo lo que se está diciendo de él, pobre su mujer. Yo le agradezco porque ayer Fiorella me envió un corazoncito en la historia que hablé de ella”, reveló “Peluchín” en Instagram.

Según el conductor, la pareja de Pedro Loli no quiso hablar más del tema: “No me quiso decir más, no quiso ahondar en el tema (...) Ella me envió un corazón y me imagino que con eso ya me lo quiso decir todo".

En ese sentido, Rodrigo González le envió un emotivo mensaje a Fiorella Méndez: “Entendemos el momento por el que estás pasando y no hay nada más que decir. Hacer fuerte porque es lo único que te queda, porque tienes una hija que sacar adelante y no tienes que permitir que nadie te denigre, que nadie se burle del amor que le has dado”.

“Tienes dos opciones: o aceptarlo -porque eso no cambia- y luego no quejarte, o dejarlo ir y buscar lo que cada uno cree que merece para ser feliz”, agregó.

