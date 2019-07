La decisión de Ricardo Morán para quedarse con sus hijos en el Perú│VIDEO

Ricardo Morán confirmó que presentará una acción de amparo para que sus hijos, Emiliano y Catalina, sean reconocidos como ciudadanos peruanos. Recordemos que los bebés nacieron en Estados Unidos a través de la gestación subrogada y no pueden tener la nacionalidad peruana debido a cómo está configurado el Código Civil de nuestro país.

El productor recordó que su hijos tienen derecho a la nacionalidad peruana y recalcó que el actual Código Civil es "desfasada" y no contempla su caso "y de muchos otros con familias diferentes".

"Debido a que las leyes de Código Civil están muy retrasadas respecto al avance de la humanidad, no contemplan el caso mío. No puede existir una partida de nacimiento en el Perú en el que figura solo el apellido del padre (...) Al hacerlos ingresar al país los he traído como turistas y para sacarlos necesito la autorización material de una madre inexistente", dijo a RPP.

Morán sostuvo que sus hijos están "prisioneros" en el Perú hasta cambie la ley. Agregó que su causa "no tiene nada que ver con un tema de protección de minorías LGTBI+".

"Y todo el mundo, todos mis amigos gays y lesbianas encuentran maneras, trucos y vueltas, y yo no quiero encontrar trucos y vueltas, quiero que salga la partida de nacimiento, que sea la primera partida de nacimiento peruana donde solamente figure yo como padre de mis hijos", manifestó.

El productor presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima su libro 'Yo soy tu padre' en el que narra cómo consiguió cumplir con su deseo de tener a sus hijos tras un proceso de 15 años.