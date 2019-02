La denuncia que puso la Miss Trujillo tras asistir a fiesta que le invitó Nicola Porcella

La Miss Trujillo Claudia Meza llegó hasta la comisaría de Asia donde denunció que habría sido drogada en la misma fiesta a la que asistió Poly Ávila.

La denuncia que puso Claudia Meza señala que fue invitada a la "Fiesta del Horror" por Nicola Porcella, sin embargo antes de llegar a esta casa de Asia llegó a la casa del guerrero a la que no entró. Luego procedieron a ir por Poly Ávila y luego partieron en carabana.

En la denuncia, la Miss Trujillo, señala que llegaron a la casa del señor Faruk Guillén Giadalah y luego todos los invitados procedieron a instalarse y bajaron todos los tragos del carro de Nicola Porcella.

Claudia Meza contó que se puso a beber vino y que vio que la botella de jager estaba rota, por lo que la cogió para retirarla de la mesa, a fin de que no la sirvan; sin embargo su celular se mojó y se fue al baño.

Al regresar, ella se dio cuenta que Nicola Porcella en compañía de Bruño Pizano estaban "exigiendo una a una para que tomen el shot y no aceptando un no como respuesta". Agregó que el guerrero le sirvió otro shot porque no le había visto tomar.

SE DESMAYÓ.

En su denuncia, la Miss Trujillo contó que se encontró con Poly Ávila quien le dijo que las habían drogado. Ellas se encerraron, pero la reina de belleza se desmayó y Nicola Porcella y Daniela Arroyo la reanimaron.

Agregó que cuando intentó irse con Paula Áila, Alexis Collazos no la dejó salir, cogiendo su cartera. Al devolvérselo, ella empezó a hablar con la argentina, pero Faruk Guillén Giadalah le quitó su celular.

TENTATIVA DE VIOLACIÓN.

La denuncia de la Miss Trujillo es por tentativa de violación, pues señala desconocer cómo llegó al dormitorio de Faruk Guillén Giadalah y él se encontraba al lado de ella.

Al darse cuenta porque tocaron la puerta insitentemente, ella salió del cuarto y se fue con otras chicas al llevar un taxi.

LA DENUNCIA

HAY MÁS...