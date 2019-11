Claudia Díaz ha generado una ola de aplausos luego de decidir terminar su matrimonio con Pedro Gallese luego de unas imágenes donde se observaba al futbolista saliendo de un hotel con otra mujer.

A través de las redes sociales, muchos le han mandado fuerzas a la todavía esposa de Pedro Gallese y hasta la han comparado con las parejas de otros futbolistas.

Este último fue el caso de Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas. A través de Instagram, una usuaria mostró su sorpresa de que ella continúe su relación con el exfutbolista.

“No entiendo una mujer tan bella, tan inteligente ¿por qué sigues con él? Dios, ya basta, eso no le podemos enseñar a nuestros hijos (a) que nos humillen y nos engañen y cree que todo está bien”, escribió la usuaria.

Blanca Rodríguez no dudó en responder, pero no resolvió la duda de la usuaria sino le pidió que no vea programas de espectáculos. “Tampoco le enseñes a tus hijos a ver chismes, eso está muy mal, cambia de canal”, escribió.

Pero eso no fue todo, ya que otra usuaria le preguntó por qué no actuó como Claudia Díaz. “¿Por qué no tomaste el ejemplo de Claudia Díaz, esposa de Gallese?”.

Nuevamente Blanca no dio muchas explicaciones: “Porque yo soy Blanca Rodríguez”, señaló.