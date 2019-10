La modelo Paula Manzanal vive un nuevo romance al lado de Adam Cartwright, con quien se está dando la oportunidad luego de su fallida relación con el papá de su bebé Valentino.

Apenas la semana pasada, Paula Manzanal hizo el anuncio de su noviazgo a través de sus redes sociales y Adam Cartwright hizo lo mismo mostrando un tórrido beso con la rubia peruana.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar pues una usuaria le dijo a Paula Arias que el hombre con el que está ahora la dejará embarazada, por lo que le aconsejó estar con un "cholo".

"Ahora otra vez te dejarán embarazada, el se quedará o se irá a su país y tu te quedarás llorando porque su familia no te pasa. Deberías fijarte en un cholo mejor, antes que te dejen con el 2do hijo", escribió la usuaria.

Paula Manzanal no se quedó de brazos cruzados y aclaró que el papá de su bebé no la dejó. Por el contrario, fue ella quien terminó la relación por la inmadurez de este.

"Qué tonto tu comentario, pues el donante no me dejó, ni yo quedé llorando. Lo dejé por inmaduro y él se vengó en mi bebé. Y para tu información, su familia es super unida a mí y sus papás me dicen hija. Si ves mis historias vivo con ellos. BOOM bye", respondió.