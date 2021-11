Una de las bandas musicales que marcó a toda una generación con su gran talento y frescura fue RBD, conformada por Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Poncho Herrera y Maite Perroni. A 15 años de que terminara la telenovela juvenil, los artistas se reunieron para un nostálgico concierto e incluso anunciaron una nueva gira musical para el 2022, la cual lamentablemente podría verse cancelada.

De acuerdo a diferentes medios, el tour de RBD podría verse afectado porque uno de sus integrantes decidió no vacunarse contra el covid-19. Fue durante el programa Con Permiso, conducido por Martha Figueroa y José ‘Pepillo’ Origel, que la presentadora reveló que la gira podría cancelarse debido a que Anahí desea que el resto de sus compañeros se vacunen contra el coronavirus con el objetivo de evitar contagios. Sin embargo, Christopher Uckermann informó en meses pasados que ni su familia ni él se vacunarán.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas” expresó el actor que interpretó a Diego Bustamante para las cámaras del periodista Edén Dorantes.

