El programa “La Gran Estrella” vivió un momento emotivo el último sábado 3 de septiembre cuando el cantante Jean Paul Strauss llegó al escenario para reforzar a su hijo, Nico Strauss durante la competencia. Su presentación logró conmover al jurado, en especial a Michelle Alexander.

Y es que el experimentado cantante llegó a la pista del programa conducido por Gisela Valcárcel para motivar a su hijo y apoyarlo en la quinta gala de la competencia. Su presentación fue celebrada por Michelle Alexander.

“Me emocionó mucho. No hay nadie que no se emocione con esta canción, es más, con la complicidad que han cantado ustedes dos. Definitivamente has repotenciado a Nico. Cantar con tu padre debe haber sido una cosa increíble”, manifestó Michelle.

“Me pareció lindísimo. Es lo mejor que han hecho los tres en la pista, en todas las galas. Me encantó. Los felicito a los tres, se ve el trabajo de cada uno de ustedes en la semana y con su pareja, ha sido una complicidad total”, añadió.

CINCO ELIMINADOS

Fabián Zambrano, Nuria Mayor y Nicolás Strauss, quienes quedaron en sentencia en la cuarta gala, llevaron como refuerzo a Gaby Zambrano, Jair Mendoza y Jean Paul Strauss, respectivamente.

Aunque todos dieron todo de sí para destacar, solo Nicolás Strauss convenció a los miembros del jurado y se salvó de la eliminación, sin embargo, minutos después se sumó a la lista de los que abandonan el programa al perder el duelo de canto frente a Massiel Málaga.

Manuel Aumaitre y Natalia Rodríguez corrieron la misma suerte al no superar a sus oponentes en el versus y tuvieron que abandonar la competencia este 3 de setiembre, mientras que Massiel Málaga, Julio Norabuena, Yadira Sosa, Indira Orbegozo y Karla Zapata pasan a la siguiente fase.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce a los eliminados del reality ‘La Gran Estrella’

Eliminación 'La gran estrella'