Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el 28 de noviembre de 2014, Florinda Meza no ha dudado ni un segundo en recordar al amor de su vida, por eso en sus redes sociales no se cansa de presumir todo lo que ambos vivieron durante más de tres décadas. Mediante frases, fotografías y más, la popular Doña Florinda siempre le hace un homenaje al muy querido Chespirito, tal como sucedió hace poco cuando decidió compartir una imagen inédita que capturó su amado.

Como se sabe, la actriz estuvo al lado del exitoso productor por más de 30 años, pero solo los últimos 10 años estuvieron legalmente casados. Ellos se conocieron cuando ella tenía 22 años y él 42. En una entrevista, él resumió el estrecho vínculo que tenían diciendo: “Florinda me hizo un hombre fiel”.

A continuación, te contamos cuál fue el momento que capturó el dramaturgo de la mujer que amaba con locura, el cual fue compartido en la cuenta de Instagram de Meza.

Roberto Gómez Bolaños y la actriz estuvieron juntos más de 30 años (Foto: Florinda Meza / Instagram)

¿CUÁL ES LA INÉDITA FOTOGRAFÍA QUE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS LE TOMÓ A FLORINDA MEZA?

Florinda Meza subió a sus redes sociales una fotografía que sacó más de un suspiro en sus seguidores. En ella luce un traje de baño de dos piezas de color rojo con negro, con el que muestra su espectacular figura. La talentosa actriz está acostada boca arriba tomando sol.

Según cuenta en el post de la publicación, la instantánea fue capturada por Roberto Gómez Bolaños cuando ella estaba dormida, una práctica que constantemente realizaba porque era un admirador de su belleza.

“A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía: ‘Es que hasta dormida eres bonita’. Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre”, escribió junto a la foto.

Tras la publicación, los halagos de sus fanáticos no se hicieron esperar, pues destacaron la belleza y trabajada figura de Florinda Meza, de 73 años.

La imagen que alborotó a los seguidores de la viuda de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Florinda Meza / Instagram)

FLORINDA MEZA EN PLENA LUCHA LEGAL PARA QUE CHESPIRITO REGRESE A LA TV

La actriz Florinda Meza dio a conocer en Twitter, que está en plena lucha para que el personaje de su amada pareja vuelva a la televisión.

“Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”, escribió Florinda Mesa y de inmediato sus miles de seguidores alzaron su voz para pedir que el programa regrese a la pantalla chica.

La actriz no se quedó callada y respondió a sus seguidores: “Si fuera por mí, el programa nunca hubiera salido de las pantallas. Por eso ahora estoy en plena lucha legal para que se respete la voluntad de mi Rober y para que el programa regrese a las pantallas”.