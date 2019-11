Jonathan Maicelo acudió al set de “Mujeres al mando”, donde se encontró con Juan Zegarra, el hermano de David “Pantera” Zegarra.

Para sorpresa de muchos, Jonathan Maicelo y Juan Zegarra se saludaron, aunque de lejos: “No (hay problemas), yo he vivido con él por muchos años en New Jersey. Ya lo he saludado”, dijo el boxeador.

En tanto, Juan Zegarra aclaró que tiene una relación cordial con Maicelo: “Jamás, el problema es con mi hermano, conmigo no. Yo no tengo ningún problema, es más, yo he vivido con él en Estados Unidos. Tenemos una buena relación, no como de causas, brothers, pero sí ‘oe, qué tal’”.

Le envía fuerte mensaje

Sin embargo, todo cambió cuando Juan Zegarra leyó los mensajes que Jonathan Maicelo había publicado en sus redes sociales haciendo referencia a las imágenes donde “Pantera” aparece consumiendo drogas.

“Yo soy adicto, pero al deporte”, publicó Maicelo en redes.

En ese sentido, Juan Zegarra se mostró muy fastidiado. “Me duele un poco como hermano que hayan pasado esas imágenes (...) No voy a hablar sobre esa h..., son estupideces. Es innecesario, que se guarde sus palabras, me pone mal que haya pasado eso. Frente a ese tuit, te voy a decir honestamente, me lo paso por los h***”, dijo.

Jonathan Maicelo-Juan Zegarra