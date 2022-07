La actriz mexicana Sandra Echeverría, cuya fama incrementó a inicios de los años 2000, ha sorprendido a sus miles de fanáticos al revelar un secreto que nadie conocía. Se trata de un episodio muy incómodo en su vida el cual atravesó cuando estuvo en Hollywood grabando una película.

Cuando se habla de Sandra Echeverría inmediatamente saltan a la mente importantes producciones en las que ha participado como “El cartel de los sapos”, “Criminal Minds”, “El usurpadora”, “The Bridge”, entre otras, que fueron del agrado de público televidente.

Sin embargo, se debe indicar que la carrera artística de Sandra Echeverría como actriz inició en el 2002 cuando participó en la telenovela “Súbete a mi moto” donde trabajó al lado de reconocidos actores como Vanessa Acosta, Mark Tacher, Michel Brown, Jorge Luis Pila y Bárbara Mori.

Sandra Echeverría nació en México (Foto: Sandra Echeverría / Instagram)

En el 2012 tendría la oportunidad de participar en una película titulada “Savage” donde trabajó al lado de importantes figuras de Hollywood. Entre ellos se encontraban Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Blake Lively, Salma Hayek, John Travolta y Benicio del Toro, entre otros.

Pero esta participación se vio opacada por una mala experiencia que le tocó vivir, precisamente, durante el rodaje de “Savage”.

LA MALA EXPERIENCIA QUE VIVIÓ SANDRA ECHEVERRÍA EN HOLLYWOOD

Sandra Echeverría reveló que por aquella época fue víctima de bullying y que todo habría ocurrido durante una de las escenas de la película “Savage” donde ella estaba dentro de un vehículo junto a dos actores.

Esto lo detalló a través de su red social de Twitter donde dijo que recordó una historia de bullying en un proyecto en el que trabajó hace 10 años.

“Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: bullying, no acoso”, señaló la actriz.

Hoy me volví a acordar. 10 años después, de cómo rebotaba yo en la camioneta mientras me trataban de lastimar y hoy si volviera a pasar definitivamente hubiera dicho algo. — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

Pero para sorpresa de muchos, la Celeb de México también dio a conocer los nombres de los actores involucrados.

En ese sentido, dijo que le tocó grabar “Savage” junto a Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Prosigue indicando que los tres iban a bordo de una camioneta (ella supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela) y que les pareció “muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo”.

Hace 10 años filmando #Savages me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo…(parte 1) — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

“Para que saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé”, anotó Sandra.

LO QUE SINTIÓ EN ESE MOMENTO SANDRA ECHEVERRÍA

El testimonio de Sandra Echeverría sorprendió a sus miles de fans en todo el mundo. Pero la actriz también quiso continuar su relato indicando lo que sintió en ese momento.

“Decidí no decir nada y aguantarme pero los odie. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso. También después en la premier Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé”, sentenció.

Sandra Echeverria también ha participado en películas de Hollywood (Foto: Sandra Echeverria/Instagram)

¿QUIÉN ES SANDRA ECHEVERRÍA?

La actriz Sandra Echeverría nació en 1984 en México y es hija de Eduardo Echeverría Aguirre y Ana María Gamboa Aguilar.

Su talento para la actuación y la música los demostró desde muy pequeña y fue así como pudo pertenecer al grupo musical “Perfiles”, que luego adoptó el nombre de “Crush”.

Pero fue en el 2002 cuando debutaría como actriz profesional en la telenovela “Súbete a mi moto”, luego en el 2006 fue la protagonista de la telenovela “Marina” y en el 2010 trabajó en la telenovela brasileña “El Clon”.

Como parte de su trayectoria también aparecen importantes series y películas como “El Cartel de los Sapos”, “La fuerza del destino”, “Savage”, “Criminal Minds”, entre otras.