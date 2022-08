Los mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal se reúnen como productores y protagonistas, luego de 14 años de haber protagonizado la película “Rudo y Cursi”, de “La Máquina”, una nueva producción que en llegará en exclusiva a Star+.

La serie gira en torno a un boxeador en el ocaso de su carrera (García Bernal), cuyo hábil manager le consigue una última oportunidad para pelear por un título. Sin embargo, para llegar a la noche de la pelea, deberán enfrentarse a una misteriosa fuerza del bajo mundo.

Producida por Searchlight Television para Hulu, realizada por La Corriente del Golfo, y con la colaboración de ESPN KNOCKOUT, esta nueva producción original cuenta con Marco Ramírez como showrunner y Gabriel Ripstein como director, al tiempo que Gerardo Gatica, Leandro Halperin y Adam Fishbach se desempeñan como productores.

“Es un verdadero honor volver a reunir a Gael y Diego en la pantalla en ‘La Máquina’. Es una maravilla disfrutar de la amistad y la química que hay entre ellos. Además, estamos encantados de trabajar con Marco, cuya voz y visión únicas nos permiten explorar este mundo de una manera muy original”, expresaron Matthew Greenfield y David Greenbaum, presidentes de Searchlight.

Ramírez, guionista y productor, es conocido por su trabajo en “Daredevil”, “Orange is the New Black” y su obra de teatro “The Royale”. Actualmente está escribiendo el guion del próximo proyecto de “Transformers”, sin título definido por el momento, de Paramount Pictures.

Ripstein, quien dirigirá todos los episodios de la serie, actualmente es guionista, productor y productor ejecutivo del thriller y drama político “Un extraño enemigo”, para Amazon Studios. Con 600 millas, su ópera prima como director, obtuvo numerosos premios, y por “Chronic”, de Michel Franco, fue nominado al premio Independent Spirit a la mejor película.

García Bernal protagonizó recientemente “Viejos”, de M. Night Shyamalan. Entre sus otros créditos cinematográficos se destacan “Y tu mamá también”, “Diarios de motocicleta”, “La red avispa”, “Chicuarotes”, “Coco”, “Amores perros”, entre muchos otros.

También protagonizó la serie “Mozart in the Jungle” para Amazon Studios, por la cual ganó el Globo de Oro al Mejor actor de una serie de televisión, comedia o musical. Actualmente se lo puede ver en “Station Eleven”, de HBO Max. Próximamente, Bernal protagonizará el especial de Halloween de Disney+ para Marvel y “Amazon Cassandro”, una película sobre “el Liberace de la lucha libre”.

Luna protagonizará la serie de “Star Wars Andor”, que estrenará el 21 de septiembre en Disney+, y forma parte del elenco de voces de la película animada “DC Liga De Supermascotas”, de Warner Bros, junto a Dwayne Johnson y Kevin Hart. Entre sus actuaciones en largometrajes se encuentran “Y tu mamá también” y “Milk”, y más recientemente, “Wander Darkly”, “Si la calle Beale hablase”, “Rogue One: una historia de Star Wars” y “El libro de la vida”.

Para televisión, creó y dirigió la serie “Todo va a estar bien”, de Netflix; es productor ejecutivo y protagonista de “Pan y Circo”, de Amazon Prime; protagonizó y prestó su voz en la serie animada de DreamWorks “Trollhunters”, creada por Guillermo del Toro para Netflix.

