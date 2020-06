María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, contó a través de su cuenta de Facebook Ofiial, que tanto ella como sus padres lograron superar al Coronavirus. La actriz cómica reveló todo lo que debió pasar junto con su familia para enfrentar a la enfermedad.

“Misios pero vivos. A empezar de cero. Esta enfermedad es muy costosa y se llevó mis ahorros, si no fuera por las ayudas que recibí no salvo a mi papá”, señaló tras afirmar que pese a tener emprendimientos propios, no ha podido generar ingresos. “El circo y mi restaurante de chancho al palo están detenidos, así que no tengo ingresos y las cuentas siguen llegando. Es tiempo de reinventarse. Gracias a los que me apoyan con los shows virtuales y publicidad”, añadió.

La artista colgó una fotografía donde se le ve sonriente junto con sus progenitores y sus dos hijos. Su papá cumplió 81 años a fines de mayo y pese a que es una persona vulnerable ante el COVID-19, viene evolucionando favorablemente.

“Mi papá ya dejó el oxígeno (ya están en buenas manos los balones), pero aún toma medicinas. Es un proceso lento, pero lo peor ya pasó. Agradecida eternamente”, finalizó.