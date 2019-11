Solo horas antes de que Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, publicara un extenso mensaje donde dejaba en claro el estar en desacuerdo con los ataques que hace su madre contra Jefferson Farfán, la empresaria compartió un mensaje en Instagram.

Melissa Klug publicó un reflexivo mensaje que decía: “Es inevitable tener expectativas cerca de algo o de alguien, pero el problema no cree que este en tenerlas”.

De igual manera se puede leer: “El problema está en (...) creer que una persona tenga que ser perfecta y no puede cometer errores, en creer que los demás vayan a actuar tal y como tú lo harías o en creer que tu vida real tenga que ser como las que ves en una red social”.

Este mensaje lo compartió Melissa Klug en sus Instagram Stories antes de que Samahara Lobatón revelara ya no vivir con su madres desde hace 8 meses por tener desacuerdos con ella.

“Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá , mujer a la que admiro y agradezco todo , pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, escribió la joven.

Samahara Lobatón discrepó con su mamá por seguir atacando a Jefferson Farfán, pues según señala, son temas que se deben ver entre cuatro paredes.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros! Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad, yo hablo por mi porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras, lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”, finalizó.