Mónica Cabrejos causó mucha polémica por los comentarios que realizó sobre las amas de casa en relación al escándalo que Melissa Klug viene protagonizando con Jefferson Farfán.

Tras ser duramente criticada por afirmar que las mujeres que no trabajan están “invalidadas”, Mónica Cabrejos no solo no se mostró arrepentida sino que publicó polémicas frases en su cuenta de Instagram.

En una imagen se lee “me encanta ser yo”. Además de la frase, Mónica Cabrejos señaló “vale más ser antipáticamente sincera, que simpáticamente FALSA”.

Declaraciones contra las mujeres

En su afán de descalificar a Melissa Klug, Mónica Cabrejos arremetió contra las mujeres que han decidido no trabajar: "Mujer que no trabaja, mujer que no merece llamarse mujer”.

Asimismo, relacionó la labor de las amas de casa como un “oficio” para ser “mantenida”: “Pero si no trabajas sí te invalida porque eres una mantenida. Mi mamá tuvo hijos y fue madre solteras y trabajo hasta de sirvienta. Yo por eso a mis 44 años me pueden decir de todo, menos que soy una caradura, una sinvergüenza, mantenida o ejerzo el oficio de ser madre para que me mantengan a mí y a mis hijos”.

