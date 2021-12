Valentín Elizalde fue uno de los cantantes de música regional más queridos de México, que terminó asesinado tras brindar un concierto en el palenque de la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas. La madrugada del 25 de noviembre de 2006, un grupo de personas armadas interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a su representante , chofer y primo, siendo este último el único sobreviviente.

La noticia de su fallecimiento cayó como un balde de agua fría entre sus millones de seguidores, quienes hasta la fecha recuerdan su trabajo e incluso visitan su tumba. Valentín no fue el único artista en la familia, su padre, el gran cantante Everardo Elizalde, destacó por su singular tono de voz, al igual que sus hermanos Jesús y Francisco.

Precisamente, Francisco fue quien heredó el título de “El Gallo” tras el fallecimiento de su hermano y en la actualidad es quien más homenaje le rinde. En una reciente entrevista para TVAzteca, el menor de los Elizalde reveló el motivo por el que se detuvo la serie biográfica de “El Gallo de oro”.

Valentín Elizalde fue asesinado a tiros en 2006, tras actuar en un palenque de Reynosa (Foto: Difusión)

SUSPENDEN LA SERIE SOBRE VALENTÍN ELIZALDE

Durante la emisión de “Venga la Alegría’', Francisco señaló que la producción sobre la vida de su hermano quedó detenida por problemas legales que enfrentan las hijas de “El Gallo de Oro” por los derechos de imagen de su padre. El nombre de sus sobrinas son Valeria y Gabriela, hijas de Gabriela Sabag, quien estuvo casada con el cantante entre 1999 y 2003.

“No, no, no hay nada para adelante. Deje todo parado, no quiero meterme en problemas y sobre todo no quiero estresarme en cosas y prefiero enfocarme en mi trabajo [...] Cada quién por su lado, la neta no hay arreglo todavía con nadie y pido una disculpa de su parte”, expresó Francisco.

LO QUE DIJO FRANCISCO SOBRE SUS SOBRINAS

Respecto a la decisión que tomaron Valeria y Gabriela, el cantante ha decidido no entrar en controversia, pero sí aprovechó para enviar un contundente mensaje a las jóvenes:

“La verdad fíjate, pensaba que deben de agarrar el rollo, y que entiendan que deben de aprovechar el nombre de su papá. Ellas deben de hacerse cargo de todo lo que conlleva ser hijas del ‘Gallo de Oro’, sobre todo sacarle provecho al nombre que dejó su padre, porque ya mucha gente se aprovecha y quién mejor que ellas para aprovecharse, sería nada más que se administren ellas, se pongan de acuerdo y que se pongan a trabajar”.

LAS HIJAS DEL “GALLO DE ORO” ARREMETEN CONTRA SU ABUELA

Otra controversia en la que están envueltas las hijas de Elizalde es la disputa por la herencia que interpusieron a su abuela Camila Valencia, quien presuntamente les habría impedido acceder a los bienes de más de 20 millones de pesos que dejó el cantante.

De acuerdo al programa “Sale el Sol”, Valeria y Gabriela revelaron que la madre y albacea de Valentín cambió todas las propiedades del artista a su nombre; así como otros miembros de su familia han vendido algunos de sus bienes a lo largo de los últimos años.