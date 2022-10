¿Quién no recuerda “George of the Jungle” (George de la selva”, en español), la película estadounidense de comedia y aventuras de 1997, que es una parodia de Tarzán? Sí, aquella que protagonizó Brendan Fraser, quien en la trama era un hombre primitivo que fue criado por animales en una jungla africana.

Pues bien, 25 años después de su estreno, el actor pidió disculpas por una de las escenas que vimos. Si aún no sabes a cuál ser refiere, en los siguientes párrafos te lo precisamos. Antes te señalamos que el filme fue dirigido por Sam Weisman y se basó en el dibujo animado de Jay Ward del mismo nombre.

LAS DISCULPAS DE BRENDAN FRASER POR “GEORGE DE LA SELVA”

Durante su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Mill Valley, donde se proyectó la película “The whale”, Brendan Fraser pidió disculpas por una escena en San Francisco, exactamente en el Puente de la Bahía, donde la producción colgó un maniquí que representaba a un paracaidista, cuya vida corría peligro y él debía salvarlo. Según dijo, se paró el tráfico de un momento a otro y la gente se asustó porque pensaba que todo era real.

“Cuando estábamos haciendo ‘George of the jungle’, George va a rescatar a un paracaidista enredado en el puente Golden Gate (Puente Bahía). Eso significa que Disney puso un maniquí colgando de un paracaídas. Esto hizo detener el tráfico a ambos lados del puente”, comenzó a relatar a SFG.

Debido a que él se encontraba en otro lugar para entrar en acción, mientras esperaba no dudó en encender el televisor cuando se dio con la gran sorpresa de que habían detenido la programación. “Interrumpieron a Oprah porque había un reportaje especial con helicópteros diciendo que un paracaídas estaba colgando del puente. Descubrí entonces que alguien no había sacado el permiso, y alguien iba a tener problemas con la alcaldía. Así que solo puedo pedir disculpas por ello”, indicó.

FICHA DE “GEORGE DE LA SELVA”

Nombre de la película: “George of the Jungle”

“George of the Jungle” Basada en: “George of the Jungle de Jay Ward”

“George of the Jungle de Jay Ward” Género: Comedia y aventuras

Comedia y aventuras Año: 1997

1997 Duración: 88 minutos

88 minutos Dirigida: Sam Weisman

Sam Weisman Producida: David Hoberman, Jon Avnet y Jordan Kerner

David Hoberman, Jon Avnet y Jordan Kerner Guion: Jay Ward y Dana Olsen

Jay Ward y Dana Olsen Productora: Walt Disney Pictures

ELENCO DE “GEORGE DE LA SELVA”