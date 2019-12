La salsera Daniela Darcourt es el nuevo jurado en el programa “Yo soy Kids” de Latina y al ser abordada por la prensa no pudo evitar las preguntas sobre las últimas declaraciones de Tony Succar sobre la música de Yahaira Plasencia.

Hace poco, el ganador de dos Grammys, Tony Succar, dijo que no le interesa la música de Yahaira Plasencia aunque aclaró que no por ello son malas. Para diario Karibeña, respondió: “Lo único que sé de ella es por Sergio George (productor de la salsera), de quien soy seguidor en sus redes y postea a Yahaira... entonces, para mí es como una modelo”.

Al respecto, Daniela Darcourt respondió: “Tony es un gran músico, un gran amigo mío, muy querido, tienen un gran criterio personal y es ganador de dos Grammys y no es por gusto. Yo respeto lo que él dice”.

Además, una reportera se animó a preguntarle si a ella como Daniela Darcourt le gusta la música de Yahaira Plasencia y respondió: “Son criterios personales que se toman de manera personal (...) Yo no me meto a opinar si me gusta o no me gusta. Respeto el trabajo de mis demás compañeros y trato de mantener muy al margen porque estoy concentrada en mis cosas”.

VIDEO: Marisol Mayta