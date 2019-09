Gianella Ydoña sorprendió a propios y extraños al retroceder con su denuncia a su expareja Josimar.

Pese a que semanas atrás hizo graves acusaciones contra el ‘rey de la salsa perucha’, ahora Gianella Ydoña no solo ha cambiado de versión sino que afirma ser amiga de Josimar.

Al ser consultada sobre la presunta saliente del salsero, llamada María Fe Saldaña, Gianella Ydoña aseguró que no sabía nada sobre esta joven: “No, en realidad no sé nada de su vida sentimental. Nosotros nos llevamos bien como amigos, papás”.

Asimismo, la ahora empresaria afirmó tener una buena relación con su aún esposo. “Sí, claro que sí (estamos en buenos términos). Nos apoyamos bastante ambos con el bebé”, sostuvo.

De otro lado, Gianella Ydoña indicó que la denuncia por violencia física y psicológica que realizó contra Josimar ya no “procede” porque se llevan "bien como amigos”.

“Él me apoyó con ese tema, yo estaba internada, estaba mal de salud. Él se estaba encargando de cuidar a mi bebé. Al ver que yo no podía responder, él me ayudó con eso”, explicó.

La joven también admitió que llegó a un acuerdo -aunque no precisó si económico- con Josimar: “Sí, hemos conciliado, ya para qué denunciar si ya llegamos a un buen acuerdo ambos. Es mi tienda, yo me encargo”.