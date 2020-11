Isabel Acevedo se pronunció luego de los rumores que la relacionaron al empresario Renzo Costa. En diálogo con el programa “En boca de todos”, en América TV, “Chabelita” aseguró que solo son amigos.

“Estamos saliendo, pero como amigos”, dijo Isabel Acevedo.

“No es que yo salga con él, no”, agregó. Según “Chabelita”, Renzo Costa y ella forman parte del “mismo círculo de amigos” y que el empresario no le “interesa” como pareja.

“Cuando nos hemos reunido, hemos podido conversar un poco. Pero no es que yo me comunique con él a cada rato por teléfono. Tenemos un grupo en común, nada más”, explicó Isabel Acevedo.

No obstante, para sorpresa de todos, los conductores anunciaron que la habían enviado un regalo a “Chabelita”. Se trató de una cartera y una billetera de la marca de Renzo Costa.

“Es producto peruano. Muchas gracias a la persona que me ha regalado esto. Qué hermoso, me encanta”, dijo la ex de Christian Domínguez.

Isabel Acevedo sobre Renzo Costa - diario ojo

