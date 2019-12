No cabe duda que Sheyla Rojas es uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana. Desde su paso por los reality de competencia, su fallida relación con Antonio Pavón - con quien tuvo un hijo - y sus salidas con el ‘millonario’ Fidelio Cavalli, la conductora de televisión siempre ha dado de qué hablar.

Sus cirugías estéticas también han estado en el foco de las críticas, por lo que ha recibido constantes ataques en las redes sociales. Sin embargo, esto parece no importarle a la conductora de televisión.

“No podemos permitir que se nos ataque. A veces te dicen que eres chica plástica, que por qué te operaste, a veces los hombres creen que diciéndonos eso nos hacen sentir mal o menos. A estas alturas quién no se ha hecho cosas, todo el mundo se hace cosas, tanto hombre comos mujeres, hay que estar a la vanguardia de eso”; dijo a diario Ojo.

La figura de América Televisión dijo también que se siente orgullosa de sus operaciones y le recomienda a todos que se hagan arreglitos, pero con precaución.

“A mi me encanta, a mi todo el mundo me pregunta, yo les recomiendo a todos, vayan a hacerse de todo. Hay que lucirlo. Aunque a veces uno se pasa, pero hay que medirse...”; dijo emocionada.

Pero, ¿cómo reaccionó la exchica reality cuando le consultan si se le ha ido la mano con las operaciones?

“A mi me gusta como estoy. Yo creo que las cosas que me he hecho, estoy contenta con eso, y si mañana me quiero hacer mas cosas, me las haré”, dijo a la prensa.

“Soy una mujer fuerte”

De otro lado, hizo una evaluación de su 2019 y consideró que ya aprendió de sus errores.

″Yo creo que si no me hubieran pasado todo lo que pasó, no sería la Sheyla que soy ahora. Me he dado cuenta que soy una mujer fuerte. Uno aprende. En esta vida, hay que vivirla, disfrutarla, cometer errores. Hay que vivir la vida"

“Soy una persona perfectamente imperfecta. Cada uno arma su camino y su destino, cada uno es feliz con las decisiones que toma”, resaltó la rubia.

