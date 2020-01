Vanessa Terkes reapareció en una rueda de prensa donde fue consultada - una vez más - por su exesposo George Forsyth, con quien tiene un litigio legal por presunto maltrato físico y psicológico.

Y aunque no quiso aclarar si alguien llena su corazón en la actualidad, sí se pronunció sobre el alcalde de La Victoria, quien ha sido visto en ‘salidas’ con la cantante Claudia Serpa.

Esta fue la reacción de Terkes cuando le preguntaron sobre una posible relación entre su ex y Serpa:

“¿Por que tendría que opinar yo de eso? Imagínate. No me importa, que todos sean felices, que todos coman perdices”; dijo a diario Ojo, sin que se le borre la sonrisa del rostro.

Sobre si le molesta o no que el burgomaestre tenga una nueva relación, respondió: “No me molesta nada. No hay nada que pueda pasar a mi alrededor que me afecte de tal manera que yo me dé cuenta de que todo lo que aprendí no me sirvió. Ahorita realmente lo que me importa es estar bien, no fijarme en la gente de al lado. Creo que las personas que se fijan en la gente de al lado no son realmente felices”.

Sobre el proceso de divorcio y la demanda contra Forsyth aclaró que el proceso sigue.

“No me tendría que molestar que la gente esté feliz”.

Vanessa Terkes reacciona por Forstyh y Serpa - diario Ojo