Xoana González nunca espero que le confesaran en su cara que estuvieron con ella por interés. “¿Te aprovechaste de la fama de Xoana González?”, fue una de las polémicas preguntas que respondió Renzo Spraggón, modelo y striper que se hizo conocido por su relación con la argentina.

El extranjero no tuvo más que admitir que esto sí fue cierto.

“Tampoco es tan así. Yo la busqué a ella porque me gustaba. Yo dije, me la tengo que cruzar, que me conozca, y se dio lo que se tenía que dar. Obvio que esta con ella, íbamos a tener más pantalla lo dos. Esto también es un negocio. No quiero decir que la estoy utilizando”, confesó el exintegrante de Combate.

Spraggon también dio a entender que, al estar con Xoana, los dos podrían tener más contratos, como shows o presentaciones en la televisión.

“Yo sabía que estando con ella podíamos hacer más cosas juntos (...) Ella hace casi los mismos shows que yo, los dos nos dedicamos a lo mismo", intentó justificar la también expareja de Evelyn Vela.

Las cámaras de El Valor de la Verdad mostraron a Xoana ofendida y dolida por la respuesta de su expareja.

“Prefiero levantarme e irme, no quiero escuchar nada de esto. Perdón, me quiero ir a mi casa”, dijo la modelo, evidentemente afectada, quien se retira del set.

Horas después de la emisión del programa de Latina, la modelo Xoana Gonzáles utilizó sus redes sociales para aclarar que su participación en la última transmisión del programa el "El Valor de la Verdad’.

[PUEDES VER] El Valor de la Verdad: La fuerte pregunta que Renzo Spraggon se salvó de responder | VIDEO