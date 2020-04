La salsera Yahaira Plasencia no está en Perú, pero no significa que no está al tanto de lo que sucede en Perú en medio de la pandemia por el coronavirus o Covid-19.

“La patrona”, como muchos peruanos que están en el extranjero, vio este domingo el mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien anunció que a la fecha hay 27 517 infectados con el coronavirus y 728 fallecidos.

Yahaira Plasencia no pudo dejar de mostrarse preocupada y a la vez triste con la noticia y lo demostró compartiendo la información junto a unos emoticones que representaban angustia y fe en Dios.

Recordemos que Yahaira Plasencia se encuentra preocupada, pues tienen dos padres que están en la edad de personas vulnerables. Además, ella no se encuentra en Perú, sino en Rusia.

Desde ahí, pidió a todos los peruanos a quedarse en casa.

