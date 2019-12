Juan Manuel Vargas acudió a un evento junto a su pareja, Blanca Rodríguez, y fueron abordados por la prensa para conocer su opinión respecto a la última polémica protagonizada por Tilsa Lozano y Olinda Castañeda.

Kurt Villavicencio “Metiche” no dudó en preguntarle qué pensaba sobre esta pelea: “¿Tú estás enterado de que Olinda Castañeda y su pareja han tenido un problema por Tilsa?”, preguntó el conductor de “Válgame”.

El “Loco” Vargas se mostró incómodo con la pregunta y señaló que no iba a hablar de ese tema: “Mi brother, con todo el respeto que se merecen pero esas cosas no van conmigo”.

“Según Olinda dice que Tilsa se ha metido en su relación con Jackson (Mora)”, insistió “Metiche”.

“Metiche, nos conocemos, por favor. No te voy a contestar esas cosas”, le respondió Juan Vargas.

Por su parte, Blanca Rodríguez no quiso comentar sobre Tilsa Lozano y aseguró que no se “solidariza” con Olinda Castañeda porque no sabe qué pasó entre ellas.

Loco Vargas sobre Tilsa