Ivana Yturbe confirma el final de su relación con Mario Irivarren

Ivana Yturbe sorprendió a la prensa cuando confesó que ya no mantenía una relación con Mario Irivarren, con quien recientemente había retomado su romance. Ella asistió el último sábado al estadio Monumental para apreciar Juntos en Concierto VII, donde coincidentemente también fue su expareja. “He venido a divertirme con mis amigos y pasarla bien. ¿Y dónde está Mario? No lo sé. Ya no estamos, pregúntenle a él. Yo estoy mejor que nunca. ¿Si me molesta que no me haya dado su respaldo? Nadie hizo nada. La relación se tenía que acabar y ya acabó, estamos tranquilos y felices”, expresó para luego retirarse fuertemente custodiada por la seguridad.

Consultada sobre quién terminó la relación, dijo que “no importa quién tomó la decisión. ¿Cómo me ven ustedes? Estoy feliz”, señaló. Asimismo, la prensa le preguntó si la culpa era de Julieta Rodríguez y ella respondió: “No sé por qué tienen que meter a Julieta y las demás personas”, dijo Ivana Yturbe.

Por otro lado, Mario Irivarren también asistió al evento con unos amigos. Cuando fue abordado por la prensa, solo atinó a decir que “por favor, uno es educado y respetuoso, pero ustedes nos califican de malcriados cuando no respondemos y así no es. Esto es un acoso y una falta de respeto, no puedo dar declaraciones a ningún canal, lo siento”.

NO LO AMA: Hace meses, en una entrevista para el espacio de Latina, la bella modelo y exparticipante de “El gran show” acotó: “Hay cada resbalosa, pero no aprenden. Luego se la dejan. Yo sé quién es. Hay varias que se hacen las dignas”. Ivana también acotó que la mujer en mención habría tratado de estar con su pareja.

Ivana Yturbe contó que este 7 de junio ella y Mario Irivarren cumplirán un año de relación y que tiene algo especial preparado para este esperado día. “No sé cómo hemos llegado, con sus altos y bajos”, destacó, aunque sostuvo que a pesar del tiempo aún no puede decir que ama al excombatiente y rechazó haberse peleado recientemente con el retador por culpa de Omar Macchi. “¿Si amo a Mario? No. Lo quiero un montón. Creo que soy muy pequeña para decir quién es el hombre de mi vida y quién no”, manifestó a “AAA”.

