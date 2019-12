Blanca Rodríguez acudió a un evento la noche del jueves y la prensa no dejó de preguntarle por el reciente enfrentamiento de Tilsa Lozano con Olinda Castañeda.

“No (hablará), de nadie, solo de mi vida”, pidió la pareja de Juan Manuel Vargas.

Si embargo, la cara le cambió cuando uno de los reporteros le mencionó a Tilsa Lozano. “Tilsa comete siempre los mismos pecados”, le dijo.

“No sé, yo no hablo de nadie”, respondió Blanca con una sonrisa. Ella también señaló que no iba a solidarizarse con Olinda Castañeda.

“No, no me solidarizo con nadie, pregúntenle a Olinda, no a mí. No opino de nadie, no la conozco, no puedo opinar", indicó.

Según Blanca Rodríguez, no le interesan los detalles de la vida de Tilsa Lozano. “No quiero hablar nada de eso, no me interesa. No me interesa la vida de nadie, me interesa mi vida”.

Asimismo, no quiso confirmar si Tilsa Lozano estaría repitiendo la misma historia: “Yo no sé si siempre va con la misma historia, no la conozco”.

Blanca Rodríguez sobre Tilsa