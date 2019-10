El cantante de cumbia, Christian Domínguez, está en medio de la tormenta luego de que fuera ampayando engañando a su novia Isabel Acevedo con la bailarina de Las Hechiceras de la Cumbia, Pamela Franco.

A raíz de esto, las exparejas de Christian Domínguez, Vania Bludau y Karla Tarazona se juntaron para hablar del polémico personaje.

En un avance del programa de Beto Ortiz, El Valor de la Verdad, las mujeres comparan las partes íntimas de Christian Domínguez con el tamaño de un 'olluquito'.

Ante estas críticas, Christian Domínguez prefirió reír y guardar silencio pues asegura que no puede hablar respecto al tema.

“No puedo decir nada más, sino con gusto. Todo está bien, no puedo responder, me encantaría, ya me ha caído”, dijo.