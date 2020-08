El último viernes no fue un buen día para Magaly Medina, pues no logró liderar en su horario. Ella fue superada no solo por “Moisés y los 10 mandamientos” y “Yo Soy” sino ahora también por la serie “La Rosa de Guadalupe”, que en sus dos horarios le duplica el rating,

La novela brasileña de Latina hizo 14.1, mientras que el reality de imitadores 11.0. Por su parte la serie de América TV sumó 15.0 y en su segunda emisión 9.5. respectivamente. En el caso de “Magaly TeVe La Firme” obtuvo apenas 8.2 unidades.

Pese a sus ampays los televidentes parece que le han dado la espalda a la “Urraca” quien ya no goza de los 20 y 25 puntos que antes lograba paralizando a toda la farándula. Y no es Netflix o el cable que le han quitado puntos, sino que ha perdido el clic con la gran masa que antes la seguía.