La icónica actriz Olivia Newton John, de 70 años, reveló para el programa australiano ’60 Minutes’ que el cáncer de mama que padece ha regresado por tercera vez, y que, lamentablemente, está en la etapa final.

La enfermedad ha llegado a la fase cuatro, metástasis, es decir se ha propagado en otras partes de su cuerpo. Sin embargo, Olivia ha decidido que no desea escuchar a sus médicos sobre el tiempo de vida que le queda.

“Si alguien te dice que tienes seis meses de vida, muy posiblemente eso es lo que tendrás porque lo vas a creer. Entonces, para mí, psicológicamente, es mejor no tener idea alguna de lo que esperan o de cuánto tiempo vivió la última persona que tuvo lo que has vivido, así que no, no concuerdo”, expresó para el programa en mención.

Olivia Newton John, de igual manera, se siente agradecida por su vida plena y exitosa, no solo por su carrera como actriz y cantante. También, debido a su esposo y a su hija que la quieren demasiado.

“Soy tan afortunada de haber pasado por esto tres veces y todavía estoy aquí. Estoy viviendo con eso. Cada día es un regalo ahora, particularmente ahora”, comentó.