Tilsa Lozano volvió a negar un vínculo sentimental con Jackson Mora, el boxeador que fue pareja de Olinda Castañeda.

Y es que recientemente Rodrigo González difundió fotografías de Jackson Mora al interior de la peluquería de Tilsa Lozano pese a que ella había insistido en que ya no hablaba con él.

“Yo puedo ser amiga de quien a mí me dé la gana”, respondió Tilsa Lozano a las cámaras de "América Espectáculos. “No es relacionarte con el mismo círculo (...) yo salgo y estoy con un grupo de gente, no le saco el curriculum a cada persona con la que converso”.

¿Se hace la víctima?

Tilsa Lozano también respondió a las críticas de Rodrigo González, quien la ha acusado de victimizarse: “No es que me victimice, sí me dolió que se me acuse de cosas que no eran. Si yo quiero ser amiga de quien a mí me dé la gana o quiero salir con quien a mí me dé la gana, es una cosa, pero de ahí a que te acusen de haberte metido en una relación, son otras cosas”.

Cuando le preguntaron qué hacía Jackson Mora en su peluquería, Tilsa Lozano dijo que iba para ser atendido por uno de sus trabajadores: “Él es cliente de Bryan (un trabajador de su peluquería)”.

Tilsa Lozano se justifica