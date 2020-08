Judith Bustos, más conocida como “La tigresa del oriente” dio positivo para COVID-19. Esta vez la cantante habló sobre su estado de salud en una entrevista a “Mujeres al mando”, ahí contó que le falta el oxígeno y que hace una semana descubrió que estaba enferma.

“Acá estoy un poco mal. Me falta la respiración, no puedo hablar mucho porque me falta el oxígeno (...) Ya hace una semana, porque yo sentía el día lunes bastante frío y a la vez tenía un poco de nauseas y tenía mareo, también dolor en la espalda. Entonces mi hija me dice vamos al doctor y nos fuimos al seguro, en una hora me dieron resultados, positivo”, reveló.

Del mismo modo, afirmó que ya está recibiendo los cuidados necesarios para que su estado mejore “Sí, ya estoy con tratamiento del doctor, medicinas científicas y también estoy tomando esas hierbas que me recetan”, añadió.

Contó, además, que los constantes dolores corporales la afectan. “Por momentos y de pronto te da unos dolores en la espalda como que te estarían empujando y te falta el aire. Tengo ahorita ese malestar y después no puedo respirar normal”, confesó.

Sobre cómo se pudo contagiar, la intérprete de “Israel” señaló que ella estaba saliendo a las calles para ver sus grabaciones de la canción que lanzará en unas semanas. “Estaba saliendo a hacer mis cosas, mis trabajos que yo hago, a ver mi grabación que estaba comenzando a hacer. Me iba a ensayar a Villa María, en el tren, ahí me contagié”, agregó.

La noticia de su contagio la dio el mismo día que reveló la muerte de su hermano, quien falleció hace más de un mes por el coronavirus y no pudo darle su último adiós debido a la lejanía, ya que vivía en Iquitos.

Tigresa del oriente habla de su actual estado con COVID-19

