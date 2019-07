La Tigresa del Oriente hace fuerte acusación sobre programa de Gisela: "Me sentí humillada"

La Tigresa del Oriente se sumó a las artistas Susan Ochoa y Marisol, quienes dejaron entrever que recibieron maltratos de parte de la producción de "El Gran Show", que conduce Gisela Valcárcel.

Por ello, decidió romper su silencio y reveló que se sintió humillada en el programa de la 'Señito' y mandó un mensaje de apoyo a Susan Ochoa, quien renunció a participar del programa porque dijo sentirse burlada.

"(Me dijeron) que a ese programa no traen a cualquier artista, yo soy una artista internacional y también me resbala, pero me he sentido humillada. Te digo Susan Ochoa, tu amiga la Trigresa del Oriente, te felicito por tu carrera", sentenció.

Además, el aconsejó a Ochoa que "se bañe en aceite y que le resbale lo que le digan": "Me dijeron en ese programa alguna vez, que debo estar agradecida porque me han invitado al programa".

Hace dos semanas, la cantante de cumbia Marisol dijo que la habían tratado como "trapeador" en el programa, aunque luego se rectificó y dijo que solo fue una opinión.