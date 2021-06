Hace unos días, ‘La Uchulú' habló sobre trabajar en la televisión y las exclusividades que hay con los canales, de pertenecer a alguno de ellos y ser su imagen.

Muy sincera, ‘La Uchulú’, quien es figura de “El Reventonazo de la Chola”, opinó que debería haber más oportunidad para que las figuras de la televisión puedan pasearse por diferentes canales y no tener exclusividad con alguno de ellos.

“Nos limitan, no sabes cómo es la televisión, es una tontería, debería haber más libertad”, sentenció ‘La Uchulú’, quien se ha visto limitada en hacer Tik Toks con Dayanita e incluso están distanciadas aunque su amistad sigue intacta.

“Con América (firmó contrato). Por eso no puedo hacer tantas cosas con Dayanita porque nos limitan”, acotó hace poco ‘La Uchulú’.

Al igual que ella, el ingeniero bailarín dijo haberse visto limitado al supuestamente tener exclusividad con “El Reventonazo de la Chola”, aunque él desconocía ser su figura. Contó que ocurrió cuando le hicieron una nota en ATV y asistió a dicho canal.

“Como nadie me dice, yo pienso que tengo libertad de ir al noticiero con Paco Bazán para ir a presentar la nota que grabamos en Iquitos. Entonces yo he ido, pero en América TV la producción le dio una mala información a la Chola Chabuca que yo no seguí exclusividad, pero yo no tenía nada porque nunca me hicieron firmar contrato o una carta de compromiso como Explosión y la Uchulú”, señaló recientemente.

