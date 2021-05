La tiktoker ‘La Uchulú’ sorprendió en la pista del reality de canto y baile, ‘El Artista del Año’ a tal punto que los miembros del jurado aplaudieron con gusto su presentación.

“Me he sentido feliz y emocionada, esta vez canté un poquito más, por eso estoy contenta y feliz... Recalco que yo no soy cantante profesional, pero hago mi mayor esfuerzo. Han sido comentarios muy a favor (por parte del jurado) a diferencia de la semana pasada, quieren un poco más de mí y obvio lo voy a dar”, señaló ‘La Uchulú’ a la prensa a la salida de su primera presentación al lado de ‘Michael Show’.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por el apoyo. Gracias a ellos, ‘la Uchulú’ pudo quedarse en ‘El artista del año’ para competir por la copa. Señaló que nunca será un personaje soberbio debido a la fama y aconsejó a sus colegas agradecer siempre a su público.

“Muchas gracias a las personas que me siguen, sin ellos no existiría La Uchulú... Si algún día llego (a ser soberbia) le pido a todos mis fans que me agarren con pepa de aguaje... (Sobre soberbia de otros artistas) No hablo de otras personas, no es mi asunto, el único consejo que puedo dar es que sean agradecidos con lo que les da el público, con lo que les da Dios porque recordemos que sin esas personas que están detrás de la pantalla, dándonos likes, comentando y compartiendo lo que publicamos no llegaríamos a más corazoncitos”, sentenció.

Este último sábado por la noche, ‘La Uchulu’ venció por gran margen a su competidor Fabio Agostini, cuando es español estaba despidiéndose de todos y agradeciendo a Gisela la oportunidad de estar en la pista de baile, el jurado Aldo Miyashiro interrumpió para evaluar junto a sus compañeros si salvaban al español con el comodín. Tras deliberar, Miyashiro anunció a Fabio Agostini que se quedará una gala más, gracias a tres votos a favor y dos en contra.

Pese a la alegría que generó en Fabio Agostini este momento, minutos después le anunciaron que volvió a caer en sentencia junto a José Luis Ríos, el popular, ‘Chikipum’. Ambos se enfrentarán el próximo sábado en un duelo que dará que hablar.

