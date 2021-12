Octavio Ocaña es de aquellas personas que siempre ocuparán un lugar especial en el corazón y la mente de los televidentes, quienes lo recuerdan por su popular personaje Benito Rivers en la serie “Vecinos”.

Aunque era muy querido y admirado por la gente gracias a su trabajo en el mundo de la actuación, él también llegó a estar inmerso en algunas polémicas, una de ellas fue cuando filtraron sus fotos íntimas.

Lejos de ocultar o avergonzarse cómo llegaron a circular públicamente dichas imágenes, el actor, quien perdió la vida el 29 de octubre de 2021 por un impacto de bala, contó con lujo de detalles lo que realmente pasó.

La muerte del actor de 22 años dejó un gran vacío en el mundo del entretenimiento mexicano (Foto: Octavio Ocaña/Instagram)

LA VEZ QUE FILTRARON FOTOS ÍNTIMAS DE OCTAVIO OCAÑA

Durante su participación en el programa de YouTube “SnSerio”, Octavio Ocaña reveló cómo se llegaron a difundir fotografías suyas en la web.

Reveló que todo ocurrió cuando era adolescente y fue entre un grupo de amigos a los que les gustaba compartir muchas cosas. Lejos de avergonzarse, el actor de 22 años tomó con humor la filtración de sus imágenes.

“Tenía como 14 años y estaba a todo dar. Las pueden buscar y la neta no las presumo. Esas fotos fueron con unos amigos, hombres y mujeres entre 15 y 16 años, con los que nos enviábamos fotografías por WhatsApp. Era un grupo muy exótico”, manifestó entre risas.

El actor comentó que al principio no quería mandar capturas de él, pero debido a que comenzaron a fastidiarlo toda la noche, fue entonces que decidió hacerlo. “Les dije: ‘Ahí les va’ y de repente un amigo me molesta y me dice: ‘Voy a subirlo’”, señaló.

Al escuchar la amenaza, Ocaña le responde que también haría lo mismo, pero como él no era conocido, quien tuvo las de perder fue él, pero tuvieron que pasar varios años para que se filtraran.

“Mi familia que dijo: ‘¡Qué hiciste!’. La foto no salió en su momento, pues las agarraron como dos años después. Fue de hecho muy raro porque yo estaba muy niño”, manifestó.

¿CÓMO MURIÓ OCTAVIO OCAÑA?

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021 a los 22 años en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, tras una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, en la que recibió un impacto de bala.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el actor se habría disparado accidentalmente. Además de indicar que luego del examen toxicológico que se le practicó se halló en su cuerpo alcohol y tetrahidrocannabinol.

Los seguidores del joven artista levantaron su voz de protesta y no creen que él se haya disparado, así sea de forma accidental, por lo que realizaron una protesta llamada “Justicia para Octavio”.