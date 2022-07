“La Voz Perú” regresó a la televisión peruana el pasado 4 de julio. En esta etapa, cientos de participantes buscan cautivar a los entrenadores para optar por una oportunidad en la competencia. En medio de todas las emociones, algunos llegan a conmoverse, tal y como sucedió con Christian Yaipén.

Y es que el entrenador de “La Voz Perú” no pudo evitar derramar algunas lágrimas en la primera audición del programa. La joven Tesania, quien es cantante de cumbia, emocionó al líder del Grupo 5 con el tema “Senderito” de Lizandro Meza.

Los cuatro entrenadores voltearon sus sillas, pidiéndole que se una a sus equipos. Tras ello, Noel Schajris le pidió a la participante que cantara solo acompañado de su acordeón. En esta repetición, Christian Yaipén no pudo contener las lágrimas y recordó a su fallecido padre.

“Yo estoy muy emocionado con esta canción, rogaba que se termine rápido porque no quería llorar. Esta canción me cantaba mi papá y a mí me decían Senderito en la casa porque me gustaba mucho”, contó, entre lágrimas, Christian Yaipén.

“Mi papá cantaba tanto esta canción que hizo una versión con el Grupo 5 y me la grabó. Poco después falleció. Tengo su mejor recuerdo guardado así. Todo el mundo me dice la grabó por ti, porque cada vez que te la cantaba te alocabas”, agregó.

Finalmente, Tesania eligió formar parte del equipo Daniela Darcourt, quien fue la primera entrenadora en voltear su silla. Actualmente, la temporada de “La Voz Perú” cuenta con Christian Yaipén, Daniela Darcourt, Noel Schajris y Eva Ayllón como entrenadores.

