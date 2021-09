Las audiciones a ciegas continúan sorprendiendo a los entrenadores de “La Voz Senior”. Esta vez, Tony Succar no pudo contener las lágrimas al ver a su madre en los escenarios del reality musical.

Mimi Succar llegó desde Estados Unidos para participar en una de las audiciones, pero su majestuosa voz no solo impresionó a los coaches del programa, sino que fue reconocida rápidamente por su hijo.

Lo más emotivo del encuentro fue cuando el artista abrazó a sus padres en el escenario y recordaron juntos los difíciles momentos que atravesaron cuando llegaron a tierras norteamericanas.

“Cuando me llamaron para ‘La Voz Senior’ yo siempre decía, cuánto quisiera tener a mi mamá que pueda participar en algo, porque es importante siempre honrar a nuestros padres”, comentó el artista con la voz entrecortada.

“Algo super lindo que mi papá siempre me ha dicho es que su artista favorito siempre va ser mi mamá y eso es lo máximo. Es el mayor ejemplo que tú me has dado, has dado todo por tu familia, te fuiste a Miami (…) y has trabajado en miles de trabajos y has pasado por trabajos horrorosos, y yo te he visto humillado”, recordó el artista en medio de lágrimas.

