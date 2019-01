Lady Guillén se enfrenta a Erick Sabater y el modelo corta entrevista en vivo (VÍDEO)

Lady Guillén enlazó en vivo con el modelo Erick Sabater luego que el dominicano le respondiera que "ella no es quien para decir que no puede estar en la TV porque no es ejemplo de nada". Es por eso que la conductora de 'Tengo algo que decirte' decidió enfrentarlo para aclarar la situación.

El modelo le pidió disculpas por el mal entendido, pero Lady Guillén muy incómoda le comentó que "no le gusta que mencionen a su familia". "Es una cosa venir a decirme por qué hablas de mi persona, pero otra cosa es que incluyes a mi familia mientras yo jamás he incluido a la tuya en mi comentario", sostuvo la presentadora.

Ante esto, Erick Sabater señaló en vivo que Lady Guillén lo estaba agrediendo verbalmente. "Lo que estás haciendo es un abuso porque yo no he mencionado a tu familia. No quiero tener problemas contigo, no quieras agredirme porque yo no lo estoy haciendo, no quieras tener esta intención", comentó.

La conversación continuó, pero poco a poco se tornó acalorada, así que el dominicano- evidentemente molesto- se quitó el micro y cortó la entrevista, dejando a Lady Guillén sorprendida por tal reacción. "Sigue con tu show, Erick", se escucha decir a la presentadora.

