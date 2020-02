Luego del escándalo que se ha desatado porque Karen Schwarz acusó a Rodrigo González de “meterse” con su hija al publicar un video que ella grabó originalmente, pero tapando el rostro de la niña; varias figuras de Latina se han “sincronizado” para darle con “palo” al exconductor de ese canal.

La más reciente ha sido Lady Guillén, quien arremetió contra “Peluchín” por este caso: “Entiendo la indignación de Karen, por supuesto, y creo Rodrigo que se te pasó mucho la situación de querer opinar ante una criatura que no tiene nada que ver, o si querías criticar, que una cosa es criticar y otra es maltratar”.

Durante el programa “Tengo algo que decirte”, Lady Guillén le mandó un mensaje a Rorigo González y aseguró hablar como una madre. “Somos líderes de opinión en la televisión, aunque de repente para ti yo no lo sea, no lo sé o de repente me critiques a mí también por haberte dicho eso, pero tú me conoces que al igual que en tu programa y en todos lados: no te gusta mentir, a mí tampoco me gusta mentir, yo no soy hipócrita y por eso estoy dando mi opinión y estoy diciendo lo que siento como mamá. No es posible, no es justo que metamos a criaturas inocentes en cualquier tipo de crítica u opinión que queremos hacer a nivel público”, manifestó.

La conductora también pidió a “Peluchín” que reflexione: “No estoy de acuerdo y tampoco permitiría que suceda con mi hija. Ojalá puedas tomar conciencia y puedas entender que lo que está pasando en este momento va fuera de lugar y que puede afectar en el lado psicológico a una niña que no tiene nada que ver en el problema de adultos”.

“Con una criatura hay que tener mucho cuidado (...) tengan cuidado cuando toman una imagen de una criatura para dar cualquier opinión o crítica al respecto porque tarde o temprano en la vida todo nos cae por nuestro propio peso y todo da vueltas en la vida”, agregó.

Lady Guillén habla sobre Rodrigo González- diario Ojo

