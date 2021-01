Laly Goyzueta nuevamente se refirió a todos peruanos e invitó a que no se tenga miedo de vacunarse contra el COVID-19 cuando sea el momento indicado.

Y es que la actriz comentó que está muy orgullosa de haber sido voluntaria para la vacuna contra esta enfermedad, ya que haría todo lo que estuviera en sus manos para ayudar a su país.

“¿Saben por qué fui voluntaria? Porque creo que es importante no solo pedir a otros (que se vacunen), sino hacerlo, estoy comprometida con mi país y el desarrollo. Les pido a todos que no tengan miedo y dejen los prejuicios. Soy voluntaria pero me sigo cuidando, conozco a muchos otros y todos estamos bien. Si nos unimos como país estoy segura que saldremos adelante”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Laly también lamentó terriblemente el fallecimiento de una voluntaria, quien participó en los estudios de la vacuna contra el coronavirus.

“Me dio muchísima pena perder a una peruana que fue voluntaria. Esto nos tocó a todos, pero creo que la noticia en un principio no fue llevada de la manera correcta. Se especuló, se puso en duda el seguimiento que nos están haciendo, porque cuando decidí ser voluntaria me dieron toda la información, no se nos iba a decir si era placebo (sustancia que carece de acción curativa) o vacuna, pero teníamos que cuidarnos”, manifestó.

